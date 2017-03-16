Елизавета II разрешила Терезе Мэй начать процедуру Brexit

Британская королева Елизавета II формально одобрила закон, позволяющий премьер-министру страны Терезе Мэй начать процедуру вывода страны из ЕС. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление спикера парламента Джона Беркоу.

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Как отмечает агентство, отныне глава правительства может начать переговоры о конкретных условиях выхода страны из межгосударственного объединения в любой момент, однако скорее всего это произойдет ближе к концу марта.

Парламент одобрил соответствующий законопроект 14 марта.

Референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза прошел 23 июня 2016 года. За Brexit выступили более половины проголосовавших. После этого прежний глава правительства Дэвид Кэмерон ушел в отставку, на посту премьер-министра его сменила Тереза Мэй.