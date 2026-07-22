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20:56, 22 июля 2026Путешествия

Летевший с курорта Европы самолет развернулся в небе из-за массовой драки на борту

Летевший с Тенерифе в Ливерпуль самолет EasyJet развернулся в небе из-за массовой драки
Алина Черненко

Фото: Have a nice day Photo / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании EasyJet, летевший с популярного курорта Европы — испанского Тенерифе — в Ливерпуль, Великобритания, развернулся в небе из-за массовой драки на борту. Об этом пишет портал Sur in English.

По данным издания, примерно через полчаса после вылета экипаж принял решение вернуться в аэропорт Тенерифе из-за дебоширов, которые устроили потасовку. После приземления борт встретила полиция.

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«Я поражен количеством самолетов, вылетающих в Великобританию или прибывающих из нее, которые сталкиваются с подобными проблемами с безопасностью. Какой позор», — написал один из комментаторов из Испании в соцсетях.

Представитель иностранного перевозчика подтвердил инцидент. Он также заявил, что компания не терпит деструктивного поведения по отношению к своим сотрудникам.

Ранее пьяные пассажиры авиакомпании Aeromexico подрались с сотрудниками аэропорта в Мексике. Конфликт попал на видео.

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