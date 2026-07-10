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18:06, 10 июля 2026Путешествия

Пьяные пассажиры подрались с сотрудниками аэропорта и попали на видео

DM: Пассажиры Aeromexico лишились перелета и устроили драку в аэропорту Мексики
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Пьяные пассажиры авиакомпании Aeromexico лишились перелета и подрались с сотрудниками аэропорта в Мексике. Об этом сообщило издание Daily Mail (DM).

Инцидент произошел в международной авиагавани Мехико. Конфликт начался с того, что один пассажир из нетрезвой группы повредил имущество лайнера во время посадки. После этого экипаж самолета принял решение высадить всех дебоширов. По пути в терминал ситуация усугубилась, и компания, предположительно состоявшая из членов одной семьи, устроила драку с работниками поддержки — этот момент попал на видео очевидцев.

На опубликованных кадрах администраторы, пытаясь защититься от агрессивных клиентов, бросают в них предметы. В какой-то момент мужчина схватил металлическое ограждение для контроля толпы и замахнулся им, однако ему помешали. Участников конфликта разняли очевидцы и сотрудники службы безопасности. Затем на место происшествия вызвали полицию.

Ранее пассажирок из Белоруссии арестовали за дебош на борту летевшего в Грецию самолета. Во время полета женщины в возрасте 45 и 47 лет начали кричать и курить, а также отказались сотрудничать с экипажем.

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