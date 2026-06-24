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16:44, 24 июня 2026Путешествия

Белоруска устроила дебош на рейсе в Грецию и сломала ногу полицейскому

Пассажирок из Белоруссии арестовали за дебош на борту летевшего в Грецию самолета
Алина Черненко

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Две пассажирки из Белоруссии устроили дебош на борту летевшего в Грецию самолета и были арестованы. Об этом пишет портал eKathimerini.com.

Уточняется, что инцидент произошел в понедельник, 22 июня, на рейсе из Варшавы в Ханью. Во время полета женщины в возрасте 45 и 47 лет начали кричать и курить, а также отказались сотрудничать с экипажем.

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После приземления борт встретила полиция. Одна из дебоширок ударила стража правопорядка, который надевал на нее наручники, и сломала ему ногу. Пострадавшего доставили в местную больницу для лечения.

Ранее в июне пассажир самолета российской авиакомпании во время полета напал с ножницами на попутчиков. Вскоре после этого мужчина потерял сознание и не выжил.

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