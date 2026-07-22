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21:08, 22 июля 2026Мир

В США высказались об усилиях Трампа для урегулирования на Украине

Постпред США при ООН Уолтц: Трамп делает все возможное для урегулирования на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп прикладывает все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц, его слова передает ТАСС.

«Президент [Трамп] делает все, что может, чтобы положить конец войне», — сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что стороны конфликта пока не считают возможным поддержку окончательной сделки. Несмотря на это, добавил Уолтц, администрация США оказывает давление и делает все возможное, чтобы завершить конфликт.

Кроме того, он прокомментировал высказывание Трампа, который обещал в короткие сроки прекратить конфликт на Украине в случае победы на выборах. «Президент обнаружил, что речь идет о чрезвычайно обескураживающем деле, несмотря на невероятные усилия, которые предпринимаются им лично и его командой», — сказал об этом Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться. «Это будет позитивно. И я думаю, я надеюсь, что это произойдет скоро», — высказался он о встрече двух лидеров.

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