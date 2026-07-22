В США высказались об усилиях Трампа для урегулирования на Украине

Президент США Дональд Трамп прикладывает все усилия, чтобы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил постпред Соединенных Штатов при ООН Майк Уолтц, его слова передает ТАСС.
«Президент [Трамп] делает все, что может, чтобы положить конец войне», — сказал дипломат. При этом он подчеркнул, что стороны конфликта пока не считают возможным поддержку окончательной сделки. Несмотря на это, добавил Уолтц, администрация США оказывает давление и делает все возможное, чтобы завершить конфликт.
Кроме того, он прокомментировал высказывание Трампа, который обещал в короткие сроки прекратить конфликт на Украине в случае победы на выборах. «Президент обнаружил, что речь идет о чрезвычайно обескураживающем деле, несмотря на невероятные усилия, которые предпринимаются им лично и его командой», — сказал об этом Уолтц.
Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин и Зеленский могут скоро встретиться. «Это будет позитивно. И я думаю, я надеюсь, что это произойдет скоро», — высказался он о встрече двух лидеров.