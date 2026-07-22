Россиянам составили бюджетную и при этом полезную продуктовую корзину

Терапевт Сухарева посоветовала покупать сельдь вместо распиаренной семги

Терапевт Ольга Сухарева опровергла популярный миф о том, что правильное питание является дорогим. В своем Telegram-канале она составила россиянам бюджетную, но при этом полезную продуктовую корзину.

Базой продуктовой корзины Сухарева назвала хлеб (особенно ржаной) и крупы: гречку, булгур, макароны, рис, горох и красную чечевицу. Также она посоветовала покупать бананы, яблоки и клюкву, поскольку они содержат большое количество клетчатки, витаминов и минералов.

Кроме того, врач призвала добавлять в продуктовую корзину яйца, кефир, греческий йогурт, сыр и творог. А вместо дорогой семги Сухарева порекомендовала сельдь. Доктор добавила, что регулярно также можно есть индейку или курицу, морковь, лук, чеснок, баклажаны, помидоры, квашеную капусту, попкорн, семечки, арахис, грецкие орехи и консервированную белую фасоль. Из напитков пользу организму принесут черный или зеленый чай, молотый кофе, цикорий и какао, добавила терапевт.

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