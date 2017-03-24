Юнкер оценил стоимость Brexit

В результате выхода Великобритании из Европейского союза Лондону придется заплатить порядка 50 миллиардов фунтов стерлингов. Размер этой суммы уточнил председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер в интервью BBC News.

При этом он отметил, что точную сумму определят финансисты. Юнкер подчеркнул, что британское правительство не сможет отказаться от выплаты средств.

«Британское правительство и парламент в качестве члена ЕС взяли на себя определенные обязательства, и они должны быть выполнены», — отметил Юнкер, добавив, что это не является «ни наказанием, ни санкциями против Великобритании».

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Он также заявил, что судьба четырех с половиной миллионов жителей ЕС, живущих в Соединенном Королевстве, и британских подданных, проживающих в ЕС, не может быть предметом торга. «Речь идет не о переговорах. Речь идет об уважении человеческого достоинства», — сообщил председатель Еврокомиссии.

В конце февраля канцлер Австрии Кристиан Керн оценил стоимость Brexit в 60 миллиардов долларов. Эта сумма складывается из уже взятых на себя Лондоном долгосрочных финансовых обязательств, включая пенсионные отчисления работающим в Евросоюзе британцам. Финансовые требования к Великобритании поддержала и Германия.

Юристы британского правительства неоднократно заявляли, что не видят оснований для выплаты этой суммы. Члены кабинета министров, по данным The Telegraph, намерены ограничиться выплатой 3 миллиардов фунтов стерлингов.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины проголосовавших поддержали Brexit. Закон, позволяющий главе правительства Терезе Мэй начать процедуру выхода Великобритании из ЕС, был одобрен парламентом 14 марта и через два дня подписан королевой Елизаветой II.