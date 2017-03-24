Юнкер припугнул Трампа возможной войной на Балканах в случае распада ЕС

Президенту США не следует поощрять другие страны к выходу из состава Евросоюза, так как это может спровоцировать новую войну на Западных Балканах. Такое мнение выразил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер в интервью Financial Times.

Положительное отношение американского президента к Brexit является неожиданным и тревожным, а также доказывает, что Трамп не знает сложной истории Европы, считает Юнкер. То же председатель Еврокомиссии сообщил вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу, когда тот приезжал в Брюссель в прошлом месяце.

«Я сказал вице-президенту: "Не говорите этого, не призывайте других покидать ЕС, потому что, если Евросоюз развалится, то вы получите новую войну на Западных Балканах"», — заявил Юнкер.

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Важно продемонстрировать странам в этом регионе перспективы членства в ЕС, считает глава Еврокомиссии.

«Если мы их оставим, Боснию и Герцеговину, Республику Сербскую, Македонию, Албанию, все эти страны, мы снова получим войну», — отметил он.

Одобрительное отношение Трампа к Brexit подрывает целостность ЕС, считают в Европе. В контексте курса на сохранение целостности Европы некоторые политики также указывают на растущее влияние России на Сербию. Так, 20 марта руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер заявил газете Die Welt, что Россия проводит курс на дестабилизацию ситуации в Сербии, опасаясь вхождения балканской республики в Евросоюз.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС состоялся 23 июня 2016 года. Более половины жителей страны проголосовали за Brexit. Закон, позволяющий главе правительства начать процедуру выхода Великобритании из ЕС, был одобрен парламентом 14 марта и через два дня подписан королевой Елизаветой II.