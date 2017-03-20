В ЕС обеспокоились растущим влиянием России в Сербии

Россия проводит курс на дестабилизацию ситуации в Сербии, опасаясь вхождения балканской республики в Евросоюз. Об этом в интервью газете Die Welt заявил руководитель комитета Европарламента по иностранным делам Дэвид Макаллистер.

«Это дает нам повод для большого беспокойства», — пояснил он. По словам Макаллистера, Москва пытается все больше влиять на СМИ, политические партии и гражданское общество Сербии.

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Евродепутат добавил, что, помимо России, усилить свое влияние в Балканском регионе пытаются Турция, Китай, Саудовская Аравия и Катар. Макаллистер отметил, что Брюссель является крупнейшим спонсором Белграда. Европейский союз планирует направить Сербии финансовую помощь в размере 1,5 миллиарда евро.

По мнению парламентария, участие Евросоюза в поддержке сербского гражданского общества должно быть еще заметнее. «Балканы — взрывоопасный регион, где в ближайшее время из-за безответственных действий могут заново разгореться конфликты, которые считаются давно разрешенными», — заключил он.

3 марта главу европейской дипломатии Федерику Могерини в парламенте Сербии встретили пророссийскими лозунгами. Так, некоторые депутаты скандировали: «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!»

Переговорный процесс о вступлении Сербии в ЕС был запущен в декабре 2015 года.