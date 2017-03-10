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Тереза Мэй призвала Запад противостоять России на Балканах

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Тереза Мэй
Тереза Мэй

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала западных коллег активнее противостоять действиям России на Балканах. Об этом она заявила на встрече с лидерами ЕС. Текст выступления опубликован на сайте британского правительства.

«В свете недавних попыток устроить госпереворот в Черногории я попрошу нас сделать больше для противодействия российской дезинформационной кампании, которая дестабилизирует ситуацию, и сделать более зримой заинтересованность Запада этим регионом», — отметила она.

Мэй также добавила, что обеспокоена растущей нестабильностью в регионе и тем, что это вызывает риски для коллективной безопасности.

По словам премьера, Великобритания будет наращивать сотрудничество со странами Балканского региона в борьбе с организованной преступностью, коррупцией и кибератаками.

В феврале специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил российские спецслужбы в попытке государственного переворота в его стране, который должен был произойти в день парламентских выборов, 16 октября. В тот день стало известно о задержании 12 граждан Сербии, которые, по заявлению представителей черногорских властей, собирались устроить мятеж.

Москва категорически отвергла все обвинения в причастности к организации путча в Черногории.

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