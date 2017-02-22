Захарова обвинила власти Черногории в раскрутке антироссийской кампании

За обвинениями в причастности российских властей к попытке государственного переворота в Черногории стоят власти республики. Об этом на брифинге в среду, 22 февраля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, «это не новая кампания, она просто проходит новый этап своей раскрутки». «Конечно, за этой кампанией стоят черногорские власти, как мы понимаем», — отметила она.

Захарова отметила, что «премьер-министр Черногории Душко Маркович не удержался от того, чтобы приобщиться к участию в использовании широко употребляемого в США и странах ЕС тезиса» о вмешательстве неких российских спецслужб в избирательные процессы.

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Представитель МИД подчеркнула, что все подобные заявления безосновательны. «Естественно, никаких свидетельств, которые способны были бы подтвердить данные объявления, ни черногорские официальные лица, ни западные СМИ не предоставляют», — сказала она.

При этом СМИ тиражируют их без учета российской позиции или упоминают ее лишь вскользь, и такая дезинформация «наносит серьезный ущерб российско-черногорским отношениям», добавила Захарова.

20 февраля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что обвинения слишком серьезны и нуждаются в фактическом обосновании, а о причастности «официальной Москвы или официальной российской стороны к событиям в Черногории не может идти речи».

Днем ранее специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. В тот же день британская The Telegraph сообщила, что спецслужбы России могут стоять за попыткой покушения на бывшего премьер-министра республики Мило Джукановича.

16 октября 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. По версии следствия, они собирались расстрелять митинг оппозиции, а затем спровоцировать его участников на захват парламента и арест Джукановича. Спустя 11 дней сербское издание Danas сообщило, что несколько россиян были высланы из Сербии за подготовку террористических актов.