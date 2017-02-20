Кремль ответил на обвинения в причастности к попытке переворота в Черногории

Обвинения в причастности российских властей к попытке государственного переворота в Черногории слишком серьезны и нуждаются в фактическом обосновании, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 20 февраля, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Мы день за днем фиксируем какие-то абсурдные обвинения в адрес России. И день за днем мы опровергаем эти обвинения», — сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что о причастности «официальной Москвы или официальной российской стороны к событиям в Черногории не может идти речи. «Россия не вмешивалась, не вмешивается и не будет вмешиваться во внутренние дела других государств. Особенно таких, как Черногория, с которой нас, безусловно, связывают очень добрые отношения», — отметил он.

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Представитель Кремля также добавил, что обвинения — это «слишком серьезные слова, чтобы произносить их и не подкреплять какой-либо достоверной информацией». «Это по меньшей мере безответственно», — заключил Песков.

19 февраля специальный прокурор Черногории Миливойе Катнич обвинил Москву в причастности к попытке госпереворота, который должен был произойти в октябре 2016 года. «За этими событиями стояли российские националистические структуры. Но теперь мы знаем, что в них были вовлечены и российские государственные структуры», — передает его слова газета Vijesti.

В тот же день британская The Telegraph, сославшись на источники в правительстве Соединенного Королевства, сообщила, что за попыткой покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организацией переворота в этой балканской стране могут стоят спецслужбы России.

16 октября 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. По версии следствия, они собирались расстрелять митинг оппозиции, а затем спровоцировать его участников на захват парламента и арест премьер-министра Мило Джукановича. Спустя одиннадцать дней сербское издание Danas сообщило, что несколько россиян были высланы из Сербии за подготовку террористических актов.