Россиянина заподозрили в подготовке убийства бывшего премьер-министра Черногории

Власти Черногории подозревают в подготовке убийства бывшего премьер-министра страны Мило Джукановича гражданина России Эдуарда Широкова. Об этом сообщает Vijesti Online.

По словам спецпрокурора Велько Рутковича, россиянин также подозревается в организации преступного сообщества и террористической деятельности.

Широкова и еще одного гражданина России Владимира Попова власти Черногории объявили в международный розыск .

Обвинение считает, что Попов и Широков, а также несколько граждан Сербии планировали устроить массовые беспорядки и совершить государственный переворот в день проведения парламентских выборов 16 октября 2016 года.

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27 октября сербское издание Danas со ссылкой на источники, близкие к правительству, сообщило, что несколько россиян были высланы из Сербии за подготовку террористических актов. При этом упоминалось об «успешном сотрудничестве» российских и сербских спецслужб. 28 октября «Коммерсантъ» писал, что в ситуацию пришлось вмешаться секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, который попытался не допустить скандала в российско-сербских отношениях.

Власти Сербии опровергли эту информацию и заявили, что никого не высылали, а визит Патрушева был плановым.

16 октября 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. По версии следствия, они собирались расстрелять митинг оппозиции, а затем спровоцировать его участников на захват парламента и арест премьер-министра Мило Джукановича.