Россия отвергла слухи об участии в подготовке черногорского переворота

Российские власти отвергли обвинения в причастности к подготовке переворота в Черногории. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

«Эта новость стоит в одном ряду с другими голословными обвинениями нашей страны в хакерских атаках против всего Запада, во вмешательстве в избирательные кампании большинства западных стран и многое другое», — сказал министр.

Ранее 20 февраля The Guardian со ссылкой на черногорские СМИ заявила, что Россию в организации переворота обвинил прокурор Черногории Миливое Катнич.

19 февраля британская газета The Telegraph со ссылкой на источники в правящих кругах Соединенного Королевства высказала схожие обвинения. «Речь идет о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства. Невозможно представить, чтобы на это не было одобрения», — заявил источник The Telegraph в британском правительстве.