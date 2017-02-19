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Telegraph заявила о причастности России к попытке переворота в Черногории

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Мило Джуканович
Мило Джуканович

За попыткой покушения на бывшего премьер-министра Черногории Мило Джукановича и организацией переворота в этой балканской стране стоят спецслужбы России. С таким утверждением выступила британская The Telegraph, сославшись на источники в правительстве Соединенного Королевства.

Целью заговора, как заявляет издание, был саботаж плана по присоединению Черногории к НАТО. Сотрудники российской разведки якобы несколько месяцев осуществляли слежку за Джукановичем и готовили группу сербских националистов, которая должна была совершить покушение на него.

Разведслужбы США и Великобритании, как утверждает газета, собрали доказательства причастности к заговору высокопоставленных лиц в России. «Речь идет о заговоре с целью подрыва деятельности или захвата правительства, Невозможно представить, чтобы на это не было одобрения», — заявил источник The Telegraph в британском правительстве.

Министр обороны Черногории Предраг Бошкович, по информации издания, отметил, «нет никаких сомнений» в том, что к финансированию и организации попытки переворота якобы причастна российская разведка. В то же время ни сам он, ни газета никаких доказательств не приводят.

The Telegraph также сообщает, что несостоявшийся переворот в Черногории обсуждался на первой встрече госсекретаря США Рекса Тиллерсона с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном.

16 января стало известно, что власти Черногории подозревают в подготовке убийства Джукановича гражданина России Эдуарда Широкова. Вместе с еще одним россиянином Владимиром Поповым он объявлен в международный розыск. При этом в адрес властей России Черногория официально никаких обвинений не выдвигает.

27 октября сербское издание Danas сообщило, что несколько россиян были высланы из Сербии за подготовку террористических актов. 28 октября «Коммерсантъ» писал, что в ситуацию пришлось вмешаться секретарю Совбеза Николаю Патрушеву, который попытался не допустить скандала в российско-сербских отношениях.

Власти Сербии опровергли эту информацию и заявили, что никого не высылали, а визит Патрушева был плановым.

16 октября 2016 года по подозрению в подготовке терактов в Черногории были задержаны 20 граждан Сербии. По версии следствия, они собирались расстрелять митинг оппозиции, а затем спровоцировать его участников на захват парламента и арест премьер-министра Мило Джукановича.

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