Могерини встретили пророссийскими лозунгами в парламенте Сербии

Главу европейской дипломатии Федерику Могерини в парламенте Сербии встретили пророссийскими лозунгами. В опубликованном на YouTube ролике слышно, как некоторые депутаты скандируют: «Сербия, Россия, нам не нужен Евросоюз!»

Могерини совершает турне по странам западных Балкан с 1 по 4 марта, пишет РИА Новости. Планируется, что в Белграде она встретится с президентом Томиславом Николичем и премьер-министром Александром Вучичем.

До Сербии дипломат побывала в Черногории, где ей пришлось выступать перед полупустым залом парламента, поскольку оппозиционные депутаты бойкотируют заседания, добиваясь проведения внеочередных выборов.