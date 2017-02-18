Лавров уличил главу дипломатии ЕС в оговорке по Фрейду

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини допустила так называемую оговорку по Фрейду, говоря о минских соглашениях. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По мнению главы МИД, оговорка Могерини о том, что ЕС «будет ждать, пока Россия уступит», отойдет от минских соглашений, несет скрытый смысл. Во фразе содержится намек властей Евросоюза на то, что Киев ведет себя правильно в ходе конфликта в Донбассе, пояснил Лавров.

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Могерини в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности также заявила, что санкции Запада в отношении России будут действовать до тех пор, пока Москва полностью не выполнит минские соглашения, сообщает ТАСС.

Политик отметила, что Европейский союз заинтересован в сохранении международной поддержки этих договоренностей. «Если говорить о помощи в полной реализации "Минска", то мы работаем над некоторыми идеями, мы обсуждаем их с Францией, Германией, Украиной, российскими друзьями», — сказала Могерини.

Ранее в субботу вице-президент США Майк Пенс заявил, что Вашингтон по-прежнему возлагает на Россию ответственность за выполнение минских соглашений.

Минские соглашения — документ, одобренный на саммите в Минске в феврале 2015 года лидерами Германии, Франции, Украины, России в формате «нормандской четверки». Его целью является деэскалация вооруженного конфликта на юго-востоке Украины. Запад постоянно возлагают на Москву ответственность за выполнение соглашений, а также связывают с этим снятие санкций, введенных из-за украинского кризиса. Россия неоднократно заявляла, что не является участником этого конфликта и поэтому ответственность за реализацию договоренностей не несет.