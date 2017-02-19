МИД России и Евросоюз рассказали о переговорах Лаврова с Могерини

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с верховным представителем Евросоюза по иностранным делам Федерикой Могерини в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности отношения России и ЕС, а также конфликты в Сирии и Ливии. Об этом сообщила пресс-служба МИД РФ.

«В ходе беседы были обсуждены актуальные вопросы российско-есовских отношений и международной повестки дня. Особое внимание было уделено ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, прежде всего проблематике сирийского и ливийского урегулирования», — сообщили в МИД.

В свою очередь, в Европейской внешнеполитической службе сообщили, что в ходе встречи Лавров и Могерини также обсудили ситуацию на востоке Украины. «Могерини подтвердила твердую поддержку со стороны Европейского союза полноценной реализации минских соглашений, подчеркнув ответственность России за это», — говорится в заявлении.

Кроме того, министр иностранных дел РФ и глава европейской дипломатии обменялись мнениями по иранской сделке и ближневосточному мирному процессу, а также тщательно обсудили переговоры по сирийскому конфликту в Астане и предстоящую конференцию по Сирии в Женеве.

18 февраля Лавров заявил, что Могерини допустила так называемую оговорку по Фрейду, говоря о том, что ЕС «будет ждать, пока Россия уступит». Как отметил глава МИД РФ, во фразе содержится намек властей Евросоюза на то, что Киев ведет себя правильно в ходе конфликта в Донбассе.

Минские соглашения — документ, согласованный в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за их выполнение, а также связывают с этим снятие санкций, введенных из-за украинского конфликта. В свою очередь Россия напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, однако за невыполнение соглашений ответственен Киев как одна из сторон противостояния.

