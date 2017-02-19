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Вице-президент США обсудил с Порошенко прекращение огня на востоке Украины

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Майк Пенс
Майк Пенс

Вице-президент США Майк Пенс в ходе встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Мюнхене выразил обеспокоенность в связи с эскалацией конфликта в Донбассе. Об этом сообщает в субботу, 18 февраля, РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

«Вице-президент выразил озабоченность в связи с недавним всплеском насилия на востоке Украины, и лидеры договорились о необходимости немедленного всеобъемлющего прекращения огня», — говорится в сообщении. Пенс, как отметили в Белом доме, выступил за полное выполнение минских соглашений. При этом он обсудил с украинским лидером участие США в переговорном процессе.

Пенс также заверил Порошенко в том, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, не признавая «российскую оккупацию и попытку аннексии» Крыма.

Ранее 18 февраля вице-президент США возложил на Россию ответственность за выполнение минских соглашений, отметив вместе с тем, что Вашингтон продолжает искать «новые точки взаимодействия» с Москвой.

Минские соглашения — документ, согласованный на саммите в Минске в феврале 2015 года руководителями Германии, Франции, Украины и России в формате «нормандской четверки». Он направлен на деэскалацию вооруженного конфликта на юго-востоке Украины.

Страны Запада постоянно возлагают на Москву ответственность за их выполнение, а также связывают с этим снятие санкций, введенных из-за украинского конфликта. В свою очередь Россия напоминает, что является одним из гарантов минского процесса, однако за невыполнение соглашений ответственен Киев как одна из сторон противостояния.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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