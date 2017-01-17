МИД России прокомментировал новый иск Украины в Международный суд ООН

Москва намерена использовать все доступные средства правовой защиты в связи с подачей Украиной нового иска в Международный суд ООН. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В министерстве считают, что обращение Киева в Гаагу преследует лишь сиюминутные политические интересы. В то же время в ведомстве отмечает, что более подробное заявление может быть сделано после ознакомления с процессуальными документами.

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16 января президент Украины Петр Порошенко поручил МИД передать в Международный суд ООН новый иск против России. «Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — говорилось в сообщении пресс-службы главы государства.

Отмечалось, что в части иска говорится о Конвенции по противодействию финансирования терроризма. «Вторая позиция в нашем иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — писала пресс-служба Порошенко. По ее сведениям, досудебный процесс уже завершен, все документы готовы к отправке в Гаагу.

В сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Киев регулярно обвиняет Россию в причастности к конфликту в Донбассе. Москва отвергает эти обвинения, ссылаясь на отсутствие доказательств.