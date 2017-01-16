Украина передаст в Международный суд ООН новый иск против России

Президент Украины Петр Порошенко поручил МИД страны передать в Международный суд ООН новый иск против России. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба главы государства.

«Три года Российская Федерация грубо нарушает международное право, три года осуществляет незаконную аннексию Крыма, незаконную оккупацию востока нашей страны на территории Донецкой и Луганской областей, реализует политику уничтожения и дискриминации в Крыму», — утверждается в сообщении. Порошенко также обвинил Москву в многочисленных преступлениях против мирного населения в Мариуполе, Волновахе и Краматорске, а также в причастности к катастрофе самолета MH17.

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Отмечается, что в части иска говорится о Конвенции по противодействию финансирования терроризма. «Вторая позиция в нашем иске касается применения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — пишет пресс-служба. По ее данным, досудебный процесс уже завершен, все документы готовы к отправке в Гаагу. Сообщается, что это должно произойти в течение дня.

Порошенко также напомнил, что держит на контроле предыдущие иски. «Россия должна заплатить свою цену за агрессию», — считает он.

В сентябре 2016 года Киев подал против Москвы иск в связи с нарушением Конвенции по морскому праву. Россию обвинили в добыче нефти и газа на морском шельфе Украины, а также в порче экологической обстановки на Черном море.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. Киев не признает результаты голосования и считает полуостров своей оккупированной территорией. В Москве отмечают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.