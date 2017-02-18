Лавров нашел в головах западных политиков продолжение холодной войны

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что холодная война до сих пор не закончилась. Об этом в субботу, 18 февраля, сообщает «Интерфакс».

К такому выводу министр пришел, ознакомившись с выступлениями ряда западных политиков на Мюнхенской конференции по безопасности. «Говорят, что войны начинаются в головах людей, там же, они, по логике, должны и заканчиваться», — отметил Лавров. Однако с геополитическим конфликтом советских времен этого пока не произошло, полагает глава МИД.

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Говоря о НАТО, министр заметил, что альянс так и остался «институтом холодной войны». По мнению Лаврова, организация по-прежнему не готова возобновить сотрудничество с Россией. «Это печально», — добавил чиновник.

Ранее в субботу вице-президент США Майкл Пенс заявил на Мюнхенской конференции, что Соединенные Штаты продолжают возлагать на Россию ответственность за выполнение минских соглашений.

Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на том же мероприятии констатировала, что странам Запада не удалось наладить взаимодействие с Россией со времен холодной войны.

Холодная война — период геополитического, военного и экономического противостояния СССР и США, а также их союзников в 1946-1989 годах.