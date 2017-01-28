Олланд призвал Европу дать ответ похвалившему Brexit Трампу

Президент Франции Франсуа Олланд призвал европейские страны дать решительный ответ его американскому коллеге Дональду Трампу, одобрительно отозвавшемуся о выходе Великобритании из Евросоюза. Как передает в субботу, 28 января, Reuters, об этом он сказал на проходящем в португальском Лиссабоне саммите лидеров европейских стран Средиземноморья.

По мнению Олланда, поддерживая намерения других стран последовать примеру Великобритании, Трамп подрывает целостность ЕС. «Каждый раз, когда президент США делает подобные заявления касательно Европы и каждый раз, когда он говорит о Brexit как о модели для других стран, по моему мнению, мы должны ответить», — подчеркнул президент Франции.

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Позднее 28 января должен состояться телефонный разговор между Трампом и Олландом.

Ранее на пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй президент Соединенных Штатов назвал Brexit «замечательной вещью» для этой страны.

28 января в Лиссабоне проходит саммит лидеров средиземноморских стран Евросоюза. В столице Португалии собрались семь глав государств и правительств: президенты Франции и Кипра Франсуа Олланд и Никос Анастасиадис, а также премьеры Португалии, Италии, Испании, Греции и Мальты Антониу Кошта, Паоло Джентилони, Мариано Рахой, Алексис Ципрас и Джозеф Мускат. Цель форума — обсудить актуальные проблемы, в том числе влияние наплыва беженцев на экономику и политический кризис в Европе.

24 января Верховный суд Великобритании обязал Мэй получить одобрение парламента перед запуском Brexit.

23 июня 2016 года в Великобритании прошел референдум, на котором большинство граждан проголосовали за выход из ЕС. После этого Дэвид Кэмерон, занимавший пост премьер-министра, заявил о своем уходе в отставку, за этим последовала смена правительства. Кабмин возглавила Тереза Мэй, в этом году она намерена начать переговоры о Brexit.