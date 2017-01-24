Верховный суд Великобритании лишил Мэй права самостоятельно начать Brexit

Верховный суд Великобритании обязал премьер-министра Соединенного Королевства Терезу Мэй получить одобрение парламента страны перед началом Brexit. Об этом сообщает Reuters.

Это решение принято восемью голосами против трех. «Верховный суд решил, что правительство не может ввести в действие статью 50 без разрешения парламента», — говорится в официальном заявлении. При этом уточняется, что Мэй не нужно получать одобрение законодательных органов Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии.

Как отмечает агентство, это решение позволит британскому правительству избежать гарантированной блокировки решения о выходе из ЕС в любом из этих органов, но может существенно замедлить процесс Brexit. Несмотря на то что большинство членов британского парламента негативно относятся к выходу из Евросоюза, оппозиционная Лейбористская партия уже заявила, что не будет голосовать против Brexit, хотя сделает все, чтобы защитить интересы британских рабочих.

В ноябре прошлого года Мэй заявила о намерении начать официальные переговоры с Европейским союзом по Brexit в конце марта 2017-го.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.