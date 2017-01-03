Посол Великобритании при ЕС досрочно подал в отставку

Посол Великобритании в Европейском союзе Айван Роджерс неожиданно подал в отставку. Об этом сообщает во вторник, 3 января, Financial Times.

По данным газеты, дипломат сообщил коллегам о том, что досрочно покидает пост, однако не назвал причину своего решения. Как отмечается, он ушел с должности за несколько месяцев до начала переговоров по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit), на которых он должен был стать ключевым посредником.

Отставку подтвердили в канцелярии премьер-министра страны Терезы Мэй на Даунинг-стрит, сообщает ТАСС.

Как отмечает BBC News, в прошлом месяце дипломат заявил британским министрам, что согласование торговых документов между Евросоюзом и Соединенным Королевством может занять еще 10 лет.

В ноябре 2016 года Мэй заявила о намерении начать официальные переговоры с Европейским союзом по Brexit в конце марта 2017 года.

Референдум о выходе страны из ЕС состоялся 23 июня. За Brexit проголосовали более половины британцев, принявших участие в плебисците. После этого премьер-министр Дэвид Кэмерон ушел в отставку, а его место заняла Тереза Мэй.

Роджерс был назначен послом Великобритании при ЕС в 2013 году. Его полномочия истекали в конце 2017 года.