Британские пивовары предупредили о росте цен из-за Brexit

Представители ряда пивоваренных компаний в Великобритании предупредили о росте цен на их продукцию из-за Brexit. Об этом сообщает South China Morning Post.

Главный исполнительный директор Британской Ассоциации пива и пабов (BBPA) Бриджид Симмондс заявила, что главным фактором, определяющим рост цен на напиток станет инфляция.

«Падение курса фунта стерлингов, безусловно, означает, что усилится инфляционное давление из-за увеличения производственных издержек, стоимости сырья, упаковки, электроэнергии и транспортных услуг», — пояснила она.

Кроме того, по словам Симмондс, на стоимости пинты пива отразится и повышение налогов.

Источник в одной из ведущих пивоваренных компаний Великобритании заявил, что транспортные издержки уже выросли. Однако, по его словам, это только начало и цены на пиво будут только расти.