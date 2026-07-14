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04:34, 14 июля 2026Мир

США заставят страны Персидского залива платить за защиту

Трамп: США хотят добиться компенсации затрат на защиту стран Персидского залива
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Jonathan Ernst / Reuters

США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу возмещения расходов, потому что мы защищаем очень богатую часть мира», — указал он. Политик отметил, что Вашингтон сделал так, чтобы США возмещали расходы за защиту.

14 июня Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

Ранее представители стран Персидского залива опровергли слова президента Трампа о просьбах к нему отложить удары по Ирану.

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