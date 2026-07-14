США заставят страны Персидского залива платить за защиту

Трамп: США хотят добиться компенсации затрат на защиту стран Персидского залива

США намерены добиться от государств Персидского залива компенсации затрат на их защиту, заявил американский президент Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

«Я хочу возмещения расходов, потому что мы защищаем очень богатую часть мира», — указал он. Политик отметил, что Вашингтон сделал так, чтобы США возмещали расходы за защиту.

14 июня Трамп официально уведомил Конгресс о возобновлении боевых действий в Иране.

Ранее представители стран Персидского залива опровергли слова президента Трампа о просьбах к нему отложить удары по Ирану.

