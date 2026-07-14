Назван риск при переводах с карты на карту

Юрист Хаминский предостерег россиян от переводов денег с карты на карту

Переводы с карты на карту несут риски как для плательщика, так и для получателя, особенно если деньги отправляются незнакомому лицу, рассказал агентству «Прайм» юрист Александр Хаминский.

«Если получатель окажется связан с экстремистской или террористической деятельностью, перевод может вызвать интерес правоохранительных органов», — заявил он.

Эксперт рекомендовал при переводе денег незнакомым людям за товары или услуги сохранять все подтверждающие документы — чеки, переписку и скриншоты. Он также предупредил, что перечисление зарплаты на личные банковские карты может быть расценено как попытка скрыть реальные выплаты, что чревато доначислением налогов и штрафами.

Кроме того, налоговые органы могут проверить переводы на личные счета на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Ранее Хаминский заявил, что ряд нововведений Центробанка относительно денежных переводов может коснуться добросовестных клиентов, ведущих обычную финансовую жизнь. Юрист напомнил, что теперь банки, выполняя предписания регулятора, обязаны не просто блокировать отдельные платежи, но и замораживать счета целиком.