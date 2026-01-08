Реклама

07:31, 8 января 2026

Россиян предупредили о новых признаках мошеннических переводов

Юрист Хаминский: Перевод себе суммы свыше 200 тысяч может вызвать вопрос у банка
Ряд нововведений Центробанка относительно денежных переводов может коснуться добросовестных клиентов, ведущих обычную финансовую жизнь, рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Юрист напомнил, что теперь банки, выполняя предписания регулятора, обязаны не просто блокировать отдельные платежи, но и замораживать счета целиком. Сомнительным теперь может стать перевод самому себе через СБП суммы свыше 200 тысяч рублей с последующим в течение суток переводом получателю, которому не переводились деньги последние полгода, объяснил он.

«Под этой же схемой крупная покупка у частного лица после предварительного "резервирования" средств на своем же другом счете. Повышенное внимание вызовет внесение наличных через банкомат с помощью виртуальной карты, если незадолго до этого с этой же карты был совершен международный перевод частному лицу на сумму более 100 тысяч рублей. Хотя на самом деле это может быть связано с переводом живущим за рубежом родственникам», — рассказал Хаминский.

Проблемы могут вызвать, по словам эксперта, и технические действия: смена номера телефона, привязанного к онлайн-банку, в течение последних двух суток или обнаружение в смартфоне любого VPN-приложения, которое банковские системы могут расценить как вредоносное ПО.

Даже смена интернет-провайдера на нового, ранее не использовавшегося клиентом, способна стать фактором риска.

Александр ХаминскийЮрист

«Часть этих признаков, откровенно говоря, вызывает вопросы даже у специалистов. Однако для банков это теперь жесткое требование. Неисполнение грозит им колоссальными штрафами, компенсациями пострадавшим и даже риском отзыва лицензии. Поэтому они будут применять фильтры максимально строго», — прокомментировал юрист.

