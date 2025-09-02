Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
03:21, 2 сентября 2025Экономика

Россиянам рассказали о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

Юрист Хаминский: Нарушающее коммерческую тайну селфи грозит увольнением
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если эта съемка нарушает коммерческую тайну или правила защиты персональных данных. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам Хаминского, работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъемки на рабочем месте.

Конкретные правила, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны ознакомиться при заключении трудового договора. Обычно такие ограничения связаны с охраной коммерческой тайны, особенностями производственных процессов и защитой персональных данных.

В случае нарушения этих запретов работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.

Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. «К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие», — отметил он.

Ранее директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что ттрудовое право ежегодно совершенствуется и адаптируется к новым условиям, но на практике недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников. Одно из самых частых нарушений — оформление работника по гражданско-правовому договору (ГПХ) вместо трудового.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Ростове-на-Дону начался пожар после атаки беспилотников

    Стало известно о нежелании родственников террористов «Крокуса» общаться с ними

    Россиянка описала привычки жителей Турции фразой «нам их не понять»

    На Западе объяснили отсутствие Украины в декларации ШОС

    Россиянам рассказали о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

    Оползень уничтожил целую деревню в Судане

    Убийца попался из-за упавшего парика

    Вуди Аллен заявил о желании снять Трампа в новом фильме

    Названы самые безопасные регионы России

    Россиян предупредили о риске потерять ипотечное жилье при утрате дохода

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости