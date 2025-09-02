Россиянам рассказали о риске увольнения из-за селфи на рабочем месте

Работодатель может уволить сотрудника за селфи на рабочем месте, если эта съемка нарушает коммерческую тайну или правила защиты персональных данных. Об этом РИА Новости рассказал юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
По словам Хаминского, работодатель в общем случае самостоятельно принимает решение о запрете или разрешении фото- и видеосъемки на рабочем месте.
Конкретные правила, касающиеся таких запретов, устанавливаются локальными нормативными актами, с которыми сотрудники должны ознакомиться при заключении трудового договора. Обычно такие ограничения связаны с охраной коммерческой тайны, особенностями производственных процессов и защитой персональных данных.
В случае нарушения этих запретов работник может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, вплоть до увольнения.
Хаминский также перечислил профессии, где фото-видеосъемка на рабочем месте и даже за его пределами может стать причиной увольнения в силу закона. «К таким профессиям относятся работники, выполняющие воспитательные функции, судьи, военнослужащие и другие», — отметил он.
Ранее директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина рассказала, что ттрудовое право ежегодно совершенствуется и адаптируется к новым условиям, но на практике недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников. Одно из самых частых нарушений — оформление работника по гражданско-правовому договору (ГПХ) вместо трудового.