Россиян предупредили о самых распространенных нарушениях прав на работе

В Роскачестве назвали самые распространенные нарушения прав сотрудников

Трудовое право ежегодно совершенствуется и адаптируется к новым условиям, но на практике недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила наиболее распространенные нарушения прав работников.

Ганькина сообщила, что одно из самых частых нарушений — оформление работника по гражданско-правовому договору (ГПХ) вместо трудового. Речь о случаях, когда под договором ГПХ фактически скрываются трудовые отношения: работа выполняется на постоянной основе, человек подчиняется внутренним правилам заказчика, пояснила она.

«Почему так делают? По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми и обязывают работодателя восстановить нарушенные права и компенсировать ущерб», — объяснила эксперт.

Еще одна острая проблема, по словам Ганькиной, связана с незаконными увольнениями. По ее словам, работодатели нарушают процедуру расторжения трудового договора: не направляют письменные уведомления, не предлагают альтернативные вакансии при сокращении, оказывают давление, угрожая «испортить» трудовую книжку и репутацию.

В случае спора увольнение можно оспорить в суде, и при наличии доказательств восстановление на работе становится реальной перспективой Евгения Ганькина эксперт Роскачества

Кроме того, добавила она, широко распространено нарушение режима рабочего времени, когда сотрудников просят оставаться после смены, выходить работать в праздники без надлежащего оформления переработок.

«Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу и работу в выходные дни. Закон требует фиксировать все дополнительное рабочее время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается далеко не всегда», — заключила Ганькина.

Ранее Роскачество рассказало о новой схеме оформления микрозаймов на россиян. По данным организации, мошенники звонят россиянам под видом курьеров и просят назвать код из СМС