06:31, 28 августа 2025РоссияЭксклюзив

Россиян предупредили о самых распространенных нарушениях прав на работе

Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Трудовое право ежегодно совершенствуется и адаптируется к новым условиям, но на практике недобросовестные работодатели продолжают нарушать права работников, рассказала директор Департамента организационного развития Роскачества Евгения Ганькина. В беседе с «Лентой.ру» она перечислила наиболее распространенные нарушения прав работников.

Ганькина сообщила, что одно из самых частых нарушений — оформление работника по гражданско-правовому договору (ГПХ) вместо трудового. Речь о случаях, когда под договором ГПХ фактически скрываются трудовые отношения: работа выполняется на постоянной основе, человек подчиняется внутренним правилам заказчика, пояснила она.

«Почему так делают? По договору ГПХ организация не платит отпускные, больничные и не предоставляет другие гарантии, предусмотренные трудовым законодательством. Суды все чаще встают на сторону работников, признают такие отношения трудовыми и обязывают работодателя восстановить нарушенные права и компенсировать ущерб», — объяснила эксперт.

Еще одна острая проблема, по словам Ганькиной, связана с незаконными увольнениями. По ее словам, работодатели нарушают процедуру расторжения трудового договора: не направляют письменные уведомления, не предлагают альтернативные вакансии при сокращении, оказывают давление, угрожая «испортить» трудовую книжку и репутацию.

В случае спора увольнение можно оспорить в суде, и при наличии доказательств восстановление на работе становится реальной перспективой

Евгения Ганькинаэксперт Роскачества

Кроме того, добавила она, широко распространено нарушение режима рабочего времени, когда сотрудников просят оставаться после смены, выходить работать в праздники без надлежащего оформления переработок.

«Работник лишается повышенной оплаты за сверхурочную работу и работу в выходные дни. Закон требует фиксировать все дополнительное рабочее время и оплачивать его по повышенным ставкам, но на практике это правило соблюдается далеко не всегда», — заключила Ганькина.

