Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с оформлением микрозаймов

Роскачество выявило новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов

Роскачество рассказало о новой схеме оформления микрозаймов на россиян. По данным организации, мошенники звонят россиянам под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который нужен якобы для получения посылки. Об этом сообщает ТАСС.

Поверив сообщению и сообщив код аферистам, жертва таким образом подтверждает заявку на кредит. После получения доступа к оформленному микрозайму мошенники тратят эти деньги на покупку крупной партии товаров в магазине, добавили в Роскачестве.

При этом злоумышленники, как правило, не останавливаются на достигнутом: они продают данные жертвы другим микрофинансовым организациям.

В Роскачестве считают, что за каждой успешной аферой с оформлением микрозайма стоит целая сеть злоумышленников. В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают данные граждан, другие — используют информацию для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей купленного.

Ранее в июне россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ. Так, одной из популярных уловок аферистов в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».

