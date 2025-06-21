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09:15, 21 июня 2025Экономика

Россиянам рассказали о новой схеме мошенничества с оформлением микрозаймов

Роскачество выявило новую схему мошенничества с оформлением микрозаймов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Роскачество рассказало о новой схеме оформления микрозаймов на россиян. По данным организации, мошенники звонят россиянам под видом курьеров и просят назвать код из СМС, который нужен якобы для получения посылки. Об этом сообщает ТАСС.

Поверив сообщению и сообщив код аферистам, жертва таким образом подтверждает заявку на кредит. После получения доступа к оформленному микрозайму мошенники тратят эти деньги на покупку крупной партии товаров в магазине, добавили в Роскачестве.

При этом злоумышленники, как правило, не останавливаются на достигнутом: они продают данные жертвы другим микрофинансовым организациям.

В Роскачестве считают, что за каждой успешной аферой с оформлением микрозайма стоит целая сеть злоумышленников. В этой схеме одни хакеры взламывают базы данных и похищают данные граждан, другие — используют информацию для оформления микрозаймов, а третьи — занимаются оптовой продажей купленного.

Ранее в июне россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ. Так, одной из популярных уловок аферистов в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки».

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