Россиянам назвали популярные схемы мошенничества в ЖКХ

Эксперт по ЖКХ Бондарь: Мошенники используют фальшивые приложения для оплаты ЖКУ

Одной из популярных уловок мошенников в сфере ЖКХ стало копирование мобильных приложений и сайтов для оплаты «коммуналки». Об этом агентству РИА Новости рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Такие ресурсы могут иметь похожие логотипы, аналогичный дизайн. На деле же за всем этим скрывается вредоносное программное обеспечение, установив которое пользователь откроет аферистам доступ к своим персональным данным: банковским картам, логинам и паролям. Также через данное приложение жертва может загрузить на телефон программу, которая автоматически осуществляет денежные переводы, предупреждает Бондарь. Эксперт рекомендует перед установкой программ проверять источник и загружать файлы только из официальных магазинов или с проверенных сайтов.

Бондарь называет и другой способ мошенничества: фейковые услуги по возврату средств за неправомерные начисления по ЖКУ. За небольшую плату аферисты обещают ускорить процедуру, либо под компенсации выманивают копии квитанций и паспортных данных. Собеседник агентства напоминает, что для возврата средств за «коммуналку» доплаты не требуется, а запросить перерасчет можно самостоятельно через управляющую компанию, жилинспекцию или Роспотребнадзор.

Также махинаторы могут запрашивать личные данные потребителей, представляясь сотрудниками МФЦ или УК. Используя приемы психологического давления и подчеркивая срочность вопроса, они убеждают жертв продиктовать им секретный код из СМС или отправить скан паспорта. Эти сведения откроют мошенникам доступ к вашему аккаунту на портале «Госуслуги» или в банковском приложении. Как подчеркивает Бондарь, официальные организации не требуют передавать личные данные по телефону или в письмах без предварительной проверки. В подозрительных случаях стоит перезвонить в организацию по официальному номеру.

Еще одна схема мошенничества основана на проверке кондиционеров и сборе средств на озеленение придомовой территории. Такие работы, предостерегает общественник, осуществляются через общее собрание собственников дома в официальном порядке. Не стоит покупаться на объявления об ускоренном согласовании перепланировок — это также является мошеннической уловкой. С особой осторожностью стоит проводить оплату через квитанции, оставленные в почтовом ящике. Нередко злоумышленники рассылают поддельные квитки, QR-код на которых ведет на поддельный сайт. Оплату стоит проводить через сайт управляющей компании, «Госуслуги» или личный кабинет банка.

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