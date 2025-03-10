Раскрыты самые простые способы меньше платить за ЖКУ

Депутат Разворотнева: Датчики движения и чистые окна помогут сэкономить на ЖКУ

Светодиодные лампы, датчики движения и чистые окна в доме или квартире помогут меньше платить за жлищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Самые простые способы экономить на оплате счетов раскрыла россиянам зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева, пишет NEWS.ru.

Датчики движения и светодиодные лампочки помогут сократить расходы, если не удается своевременно выключать свет в комнатах. Чтобы реже пользоваться искусственным освещением, депутат посоветовала мыть окна. А еще Разворотнева призвала вынимать из розетки все приборы, даже неработающие — так получится сэкономить несколько тысяч рублей в год.

Помимо этого, парламентарий порекомендовала не ставить холодильник рядом с отопительными приборами и плитой — в таких условиях прибор будет тратить больше энергии на поддержание оптимальной температуры внутри.

«Можно экономнее расходовать воду, хотя вода у нас стоит очень дешево. Наливать ее в стакан, а не пускать струю, когда чистишь зубы. Собственно говоря, не включать постоянно струю, когда моешь посуду», — добавила Разворотнева.

Ранее россиянам напомнили о рисках быть обманутыми при оплате ЖКУ. Перед тем, как вносить деньги на счет, гражданам посоветовали убедиться, что квитанция настоящая. Для этого проще всего воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением «Госуслуги».