Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
04:21, 9 марта 2025Экономика

Россиянам напомнили о рисках при оплате ЖКХ

«Моифинансы.рф»: Перед оплатой ЖКХ нужно убедиться, что квитанция настоящая
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

При наличии любых подозрений, что полученная квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сперва следует убедиться, что документ настоящий, заявила агентству «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

По словам эксперта, проще всего воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Там отображаются все доступные к оплате квитанции, с ними можно сравнить данные из бумажной версии. Так можно определить подлинность квитанции.

В основном мошенники прокалываются на мелочах, поэтому нужно тщательно проверять все данные в платежке. «В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали», — отметила Дайнеко.

Ранее в МВД России предупредили о другой уловке мошенников. Как рассказали в ведомстве, злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России», для кражи данных граждан.

    Обсудить
    Последние новости

    Киев в очередной раз пообещал ударить по Крымскому мосту. В России ответили поговоркой

    Украинских военных обвинили в запугивании жителей Харьковской области

    В аэропортах трех российских городов ввели ограничения на полеты

    В Германии рассказали о проблемах с украинскими беженцами

    Митрошина легализовала деньги через покупку недвижимости в Москве

    На Украине выяснили отношение граждан ко Дню Победы и Дню труда

    Солист «Руки вверх» Жуков обратился в суд из-за прав на фонограммы

    Назван средний размер военной пенсии после индексации

    Прервавший речь Трампа конгрессмен пообещал сделать это снова

    В США заявили о постоянном превосходстве России в противостоянии с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше