Россиянам напомнили о рисках при оплате ЖКХ

«Моифинансы.рф»: Перед оплатой ЖКХ нужно убедиться, что квитанция настоящая

При наличии любых подозрений, что полученная квитанция на оплату ЖКУ поддельная, не стоит перечислять деньги — сперва следует убедиться, что документ настоящий, заявила агентству «Прайм» Ольга Дайнеко, эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф».

По словам эксперта, проще всего воспользоваться сервисом ГИС ЖКХ или мобильным приложением Госуслуги Дом. Там отображаются все доступные к оплате квитанции, с ними можно сравнить данные из бумажной версии. Так можно определить подлинность квитанции.

В основном мошенники прокалываются на мелочах, поэтому нужно тщательно проверять все данные в платежке. «В подделке могут содержаться неточности или отсутствовать сведения, которые раньше всегда присутствовали», — отметила Дайнеко.

Ранее в МВД России предупредили о другой уловке мошенников. Как рассказали в ведомстве, злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России», для кражи данных граждан.