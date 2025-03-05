Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники используют чат-бот в Telegram от имени «Почты России»

Злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России», чтобы украсть данные граждан. О новой уловке мошенников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что мошенники уведомляют человека о заказном письме или посылке. Якобы для уточнения адреса получателя преступники предлагают воспользоваться чат-ботом в Telegram. «Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — предупредили в ведомстве.

В случае если пользователь введет в чат-боте данные для авторизации, злоумышленники завладеют его аккаунтом и будут реализовывать мошенническую схему дальше.

В МВД посоветовали проверять все подобные предложения в официальных источниках и не выполнять указания без их предварительного изучения.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с «Почтой России» и WhatsApp. Отмечалось, что мошенники звонили потенциальным жертвам и предлагали получить заказные письма лично или по электронной почте.