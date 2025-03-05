Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:18, 5 марта 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников

МВД: Мошенники используют чат-бот в Telegram от имени «Почты России»
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Злоумышленники используют чат-бот в Telegram, якобы принадлежащий «Почте России», чтобы украсть данные граждан. О новой уловке мошенников предупредило МВД в Telegram-канале «Вестник Киберполиции России».

Сообщается, что мошенники уведомляют человека о заказном письме или посылке. Якобы для уточнения адреса получателя преступники предлагают воспользоваться чат-ботом в Telegram. «Бот имитирует активную деятельность, но цель его одна — в автоматическом режиме заполучить доступ к аккаунту», — предупредили в ведомстве.

В случае если пользователь введет в чат-боте данные для авторизации, злоумышленники завладеют его аккаунтом и будут реализовывать мошенническую схему дальше.

В МВД посоветовали проверять все подобные предложения в официальных источниках и не выполнять указания без их предварительного изучения.

Ранее стало известно о мошеннической схеме с «Почтой России» и WhatsApp. Отмечалось, что мошенники звонили потенциальным жертвам и предлагали получить заказные письма лично или по электронной почте.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп снова изменил отношение к Зеленскому

      Белла Хадид расстегнула штаны на новых откровенных фото

      Отель в Турции оштрафовали на сотни тысяч рублей за отказ селить в один номер двух мужчин

      В ОБСЕ ответили на обвинение в работе в пользу ВСУ

      ВС России атаковали украинские системы ПВО под Сумами

      Отец и двое его детей заживо сгорели в российском регионе

      Медведев объяснил смысл «лютой выволочки» Зеленскому в Белом доме

      Раскрыт гонорар осудившего СВО певца Максима Леонидова

      Деловая активность упала в одном из сегментов российской экономики

      Япония ответила на призыв США увеличить расходы на оборону

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше