Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:44, 20 февраля 2025Интернет и СМИ

Россиян предупредили о новой уловке мошенников с «Почтой России» и WhatsApp

Мошенники звонят от лица «Почты России» и предлагают получить заказное письмо
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alexander Legky / Globallookpress.com

Злоумышленники звонят россиянам в WhatsApp и представляются сотрудниками «Почты России». О новой уловке мошенников предупреждает ТАСС.

Агентство объяснило, что во время звонка в мессенджере мошенники сообщают собеседникам, что им пришло заказное письмо. Они предлагают потенциальной жертве выбрать способ его получения — лично или по электронной почте.

В случае, если человек выбирает второй вариант, мошенник предложит воспользоваться чат-ботом «Почты России», говорится в материале. Однако, как подчеркнули представители организации, «Почта России» никогда не звонит клиентам. В компании также добавили, что они никогда не запрашивают коды из СМС и другие личные данные клиентов.

Ранее россиян предупредили, что мошенники активизировались перед 23 февраля. Отмечалось, что они создают поддельные сайты по продаже билетов, чтобы выманить деньги или данные банковских карт.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ накапливают войска у российской границы. Они могут готовиться к прорыву в Курской и Брянской областях

      YouTube оштрафовали в России

      Российские войска сбили украинский истребитель

      В самолете с россиянами на борту произошла разгерметизация во время полета

      Названы последствия нападок Зеленского на Трампа

      Самолет разбился в российском регионе. Появились первые кадры с места крушения

      Улучшение отношений между Россией и США объяснили

      Останки бывшего мэра Самары Тархова помогут следователям найти преступника

      Безопасность стального пикапа Tesla оценили

      Россиянин разорвал баннер к 80-летию Победы и попал на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше