Россиян предупредили о новой уловке мошенников с «Почтой России» и WhatsApp

Мошенники звонят от лица «Почты России» и предлагают получить заказное письмо

Злоумышленники звонят россиянам в WhatsApp и представляются сотрудниками «Почты России». О новой уловке мошенников предупреждает ТАСС.

Агентство объяснило, что во время звонка в мессенджере мошенники сообщают собеседникам, что им пришло заказное письмо. Они предлагают потенциальной жертве выбрать способ его получения — лично или по электронной почте.

В случае, если человек выбирает второй вариант, мошенник предложит воспользоваться чат-ботом «Почты России», говорится в материале. Однако, как подчеркнули представители организации, «Почта России» никогда не звонит клиентам. В компании также добавили, что они никогда не запрашивают коды из СМС и другие личные данные клиентов.

Ранее россиян предупредили, что мошенники активизировались перед 23 февраля. Отмечалось, что они создают поддельные сайты по продаже билетов, чтобы выманить деньги или данные банковских карт.