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06:01, 20 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в преддверии 23 Февраля

Эксперт Роскачества Кузьменко рассказал об активизации мошенников к 23 Февраля
Алена Шевченко
Алена Шевченко (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: TippaPatt / Shutterstock / Fotodom  

В преддверии 23 Февраля следует внимательно подходить к покупке билетов на мероприятия, иначе можно стать жертвой мошенников, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. О новой схеме аферистов ко Дню защитника Отечества эксперт сообщил в беседе с «Лентой.ру».

«Злоумышленники создают поддельные сайты, которые мимикрируют под известные сервисы по продаже билетов на концерты и другие праздничные события, посвященные Дню защитника Отечества. Они предлагают привлекательные цены или уникальные предложения, чтобы заманить жертву и получить данные ее банковской карты», — предупредил Кузьменко.

Чтобы не стать жертвой мошенников, соблюдайте осторожность: внимательно проверяйте адрес сайта в браузере, ищите значок SSL-сертификата (замочек) и читайте отзывы о продавце в интернете. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений в мессенджерах

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Специалист отметил, что часто продажа несуществующих билетов реализуется на онлайн-барахолках. Он добавил, что злоумышленники используют украденные или поддельные фото билетов, чтобы убедить жертву в подлинности предложения.

«Никогда не переводите предоплату за билеты незнакомцам. Лучше покупайте их только у проверенных и известных операторов. И главное — всегда будьте бдительны и критически оценивайте информацию, которая поступает из интернета или по телефону. С осторожностью относитесь к предложениям, которые кажутся слишком привлекательными», — заключил Кузьменко.

Ранее стало известно, что на портале «Госуслуги» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты. Глава Минцифры России Максут Шадаев сообщил, что с 1 апреля на портале будет запущен сервис, с помощью которого можно будет проверить все сим-карты, оформленные на человека. Как пояснил глава ведомства, нововведение позволит россиянам узнать, использовали ли мошенники их данные для оформления сим-карт.

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