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14:34, 19 февраля 2025Интернет и СМИ

На «Госуслугах» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты

Шадаев: На «Госуслугах» появится сервис для проверки оформленных сим-карт
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock / Fotodom  

На портале «Госуслуги» появится возможность обнаружить мошеннические сим-карты. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев, его слова передает ТАСС.

Шадаев заявил, что с 1 апреля на портале будет запущен сервис, с помощью которого можно будет проверить все сим-карты, оформленные на человека. Как пояснил глава ведомства, нововведение позволит россиянам узнать, использовали ли мошенники их данные для оформления сим-карт.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона сим-карт иностранцев. Уточнялось, что они не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных.

Перед этим россиян предупредили о мошенниках, предлагающих подарочные сим-карты, на которые уже якобы зачислена денежная сумма. В результате аферисты крадут у людей средства.

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