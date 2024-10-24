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17:23, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Роскомнадзор заблокирует миллионы сим-карт иностранцев

В России заблокируют 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, не подтвердивших данные

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Роскомнадзор заблокирует 4,5 миллиона сим-карт иностранцев, которые не подтвердили данные о себе. Об этом ТАСС сообщили представители ведомства.

Отмечается, что в России проводится повторная идентификация всех иностранных владельцев сим-карт. Проверка проходит в офисах операторов связи.

«4,5 миллиона сим-карт, чьи владельцы не явились в офисы в установленное время и не прошли проверку данных, будут заблокированы», — заявили представители Роскомнадзора. Они уточнили, что повторную идентификацию прошли порядка 3,8 миллиона иностранных граждан.

В июле сообщалось, что Госдума приняла законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт. Документ устанавливает, что гражданин России сможет получить не более 20 сим-карт, иностранец — не более 10.

Ограничить продажу сим-карт предложили российские операторы связи. Помимо ограничения выдачи сим-карт в одни руки, они выступили с инициативой о «реидентификации» имеющихся абонентов через «Госуслуги» для проверки, действительно ли они пользуются номером.

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      Маргарита Щигарева
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