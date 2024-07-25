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07:30, 25 июля 2024Экономика

В России захотели ограничить продажу сим-карт

Операторы связи предложили ограничить количество сим-карт на человека 20 штуками

Фото: Vladimir Baranov/Globallook Press

Российские операторы связи захотели ограничить продажу сим-карт на одни паспортные данные гражданина. Об этом со ссылкой на представителя отрасли сообщает «Коммерсантъ».

Операторы связи предложили дополнить инициативу об ограничении оборота сим-карт для иностранцев (предел сим-карт для них предлагают установить в 10 штук на человека) ограничение числа сим-карт в одни руки до 20 штук и для россиян. Еще одно обсуждаемое нововведение — «реидентификация» имеющихся абонентов через «Госуслуги» для проверки, действительно ли они пользуются номером.

Представители рынка обращают внимание, что у них нет оснований отказывать клиентам, даже если они покупают устройства в большом объеме. При этом даже предлагаемое количество в 20 единиц может стать недостаточным, так как у россиян появляется все больше гаджетов, для работы которые необходимы сим-карты, и многие также приобретают их для детей и лиц старшего возраста. Поэтому ограничения могут создать неудобства для россиян

«Число сим-карт, используемых в смартфонах в последние годы, меняется мало. Но растет количество и разнообразие устройств, подключаемых к сетям сотовой связи: планшеты, камеры наблюдения, устройства управления, например, тепловыми котлами. Если считать число сим-карт "на человека", этот показатель год от года растет», — заявил аналитик профильного Telegram-канала abloud62 Алексей Бойко.

Ранее в Минцифры предложили ужесточить правила пополнения баланса мобильного и проводить эту процедуру только при предъявлении паспорта. Кроме того, ведомство считает, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

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      Вячеслав Агапов
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