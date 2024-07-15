Россиян предупредили об усложнении пополнения баланса мобильного

«Ведомости»: Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только с паспортом

Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта. Об усложении процесса пишут «Ведомости».

Кроме того, ведомство считает, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии — до 4 августа.