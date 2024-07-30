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15:34, 30 июля 2024Интернет и СМИ

Госдума приняла закон об ужесточении правил покупки сим-карт

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении правил покупки сим-карт

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Госдума во вторник, 30 июля, приняла во втором и третьем чтениях законопроект об ужесточении правил покупки сим-карт. Об этом пишет РИА Новости.

Закон предлагает ограничить число сим-карт, которые может оформить один человек. Предполагается, что гражданин России сможет получить не более 20 сим-карт, иностранец — не более 10.

В законопроекте также прописано, что иностранцы смогут заключать договор об оказании услуг связи только очно и при условии наличия своих данных в Единой биометрической системе. Помимо того, закон предлагает обязать для иностранцев включение в договор IMEI и указание сведений о трудовых отношениях, если приобретается служебная сим-карта.

Ранее сообщалось, что ограничить продажу сим-карт предложили российские операторы связи. Помимо ограничения выдачи сим-карт в одни руки, они выступили с инициативой о «реидентификации» имеющихся абонентов через «Госуслуги» для проверки, действительно ли они пользуются номером.

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      Маргарита Щигарева
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