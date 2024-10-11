Россиян предупредили о предлагающих подарочные сим-карты мошенниках

Эксперт Бийчук: мошенники начали красть данные с помощью подарочных сим-карт

Директор продукта «Защитник» оператора МТС Андрей Бийчук заявил, что мошенники начали красть данные пользователей с помощью подарочных сим-карт. О новом способе обмана, который придумали злоумышленники, он предупредил в разговоре с ТАСС.

Эксперт рассказал, что мошенники звонят россиянам от лица известных сотовых операторов и сообщают о якобы открытой на них подарочной сим-карте, на которую, по их словам, уже зачислена определенная денежная сумма. Злоумышленники уверяют, что эти средства можно вывести на банковский счет.

Жертвам предлагают назвать свои ФИО, номер банковской карты, данные паспорта и другие личные данные, чтобы вывести деньги. Также мошенники могут попросить срочно установить приложение для удаленного доступа или назвать код из СМС якобы из-за риска потери средств. Полученные данные мошенники могут использовать, чтобы войти в учетные записи жертвы или украсть ее деньги.

В компании призвали не доверять подобным предложениям, поступающим от посторонних лиц.

Ранее россиян предупредили о новой схеме обмана. Отмечалось, что злоумышленники предлагают пользователям загрузить медицинские документы.