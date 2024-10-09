Россиян предупредили о мошенничестве с медицинскими документами

МВД: мошенники отправляют вредоносное ПО под видом медицинских файлов

Россиян предупредили о рассылке вредоносного программного обеспечения (ПО) под видом медицинских документов. Об этом сообщает Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в официальном Telegram-канале.

В ведомстве предупредили, что мошенники отправляют шпионские файлы под видом медицинских документов, в частности, выписок из медицинской амбулаторной карты.

Вместе с файлом на устройство жертвы загружается шпионская программа. В МВД отметили, что она позволяет злоумышленникам удаленно управлять устройством и получать с него все необходимые им данные. В ведомстве призвали россиян быть бдительными.

Ранее МВД перечислило правила безопасного использования сайтов с объявлениями. Россиян призвали обращать внимание на профиль продавца, не сообщать ему личные данные и не переходить на сторонние ресурсы.