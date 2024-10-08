Россиянам назвали способы не стать жертвами мошенников с сайтов объявлений

Россиянам рассказали, как безопасно пользоваться сайтами объявлений. Способы не стать жертвами мошенников на таких ресурсах назвало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в официальном Telegram-канале.
Покупателей призвали обращать внимание на профиль и предложения продавца. Отмечается, что он должен быть подтвержден. В случае, если такой отметки нет, аккаунт может принадлежать мошеннику. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, описание товара должно быть подробным, так как продавец заинтересован рассказать о товаре как можно больше и продать его. В случае, если описание слишком общее или фотографии товара взяты из сети, покупатель должен насторожиться.
Также в ведомстве отметили, что не следует переходить на сторонние ресурсы по просьбе продавца и открывать ссылки, которые он прислал. Все это повышает риск перейти на фишинговые ресурсы и потерять личные данные или деньги. В МВД напомнили, что покупателям также не следует никому сообщать данные паспорта и банковской карты.
Наконец, в МВД предостерегли россиян от внесения предоплаты за товары, если это не предусмотрено функционалом сайтов объявлений. «Помните: если у вас возникли даже небольшие сомнения в честности продавца, лучше отказаться от сделки», — призвали в ведомстве.
Ранее россиянам перечислили правила безопасных покупок в интернете. Сообщалось, что для онлайн-покупок россиянам следует завести отдельную карту.