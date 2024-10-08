Россиянам назвали способы не стать жертвами мошенников с сайтов объявлений

МВД призвало россиян обращать внимание на профиль продавца на сайтах объявлений

Россиянам рассказали, как безопасно пользоваться сайтами объявлений. Способы не стать жертвами мошенников на таких ресурсах назвало Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в официальном Telegram-канале.

Покупателей призвали обращать внимание на профиль и предложения продавца. Отмечается, что он должен быть подтвержден. В случае, если такой отметки нет, аккаунт может принадлежать мошеннику. Кроме того, подчеркнули в ведомстве, описание товара должно быть подробным, так как продавец заинтересован рассказать о товаре как можно больше и продать его. В случае, если описание слишком общее или фотографии товара взяты из сети, покупатель должен насторожиться.

Также в ведомстве отметили, что не следует переходить на сторонние ресурсы по просьбе продавца и открывать ссылки, которые он прислал. Все это повышает риск перейти на фишинговые ресурсы и потерять личные данные или деньги. В МВД напомнили, что покупателям также не следует никому сообщать данные паспорта и банковской карты.

Наконец, в МВД предостерегли россиян от внесения предоплаты за товары, если это не предусмотрено функционалом сайтов объявлений. «Помните: если у вас возникли даже небольшие сомнения в честности продавца, лучше отказаться от сделки», — призвали в ведомстве.

Ранее россиянам перечислили правила безопасных покупок в интернете. Сообщалось, что для онлайн-покупок россиянам следует завести отдельную карту.