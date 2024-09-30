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11:52, 30 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали правила безопасных покупок в интернете

МВД призвало россиян завести отдельную карту для оплаты онлайн-покупок

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Россиянам назвали правила, которым нужно следовать, чтобы безопасно совершать покупки в интернете. Рекомендации доступны в официальном Telegram-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Пользователей призвали завести отдельную банковскую карту для оплаты онлайн-покупок и пополнять ее перед тем, как что-либо приобрести в интернете. В МВД отметили, что не следует сохранять для оплаты в личных кабинетах данные кредитных карт или карт с возможностью краткосрочного заема.

Специалисты подчеркнули, что общаться со службой поддержкой нужно только на сайте или в приложении онлайн-магазина. В случае, если у покупателя возникли сомнения в том, что ему позвонил представитель компании, в МВД порекомендовали самостоятельно перезванивать на номер, указанный на сайте магазина.

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В ведомстве напомнили, что не стоит никому сообщать данные для входа в личный кабинет онлайн-магазинов или маркетплейсов, а также переходить в сервис по внешним ссылкам. Также отмечалось, что небезопасно посещать страницы с выгодными предложениями и акциями, если они размещены не на официальном сайте или в приложении магазина.

Наконец, россиян призвали проверять рейтинг и аккаунт продавца и отзывы о его товаре, а также подключить двухфакторную аутентификацию всех аккаунтов. При этом, по словам экспертов, пароль от личных кабинетов на маркетплейсах следует менять каждые три месяца.

Ранее россиян предупредили о новом способе обмана с «Госуслугами». Сообщалось, что мошенники отправляют ссылку якобы на запись к врачу и с ее помощью крадут аккаунт пользователя.

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