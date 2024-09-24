Россиян предупредили о новом способе кражи аккаунтов на «Госуслугах»

Мошенники крадут аккаунты на «Госуслугах», отправляя ссылки на запись к врачу

Злоумышленники крадут аккаунты россиян на портале «Госуслуги», отправляя поддельные ссылки на запись к врачу. О новом способе мошенничества россиян предупредил НИИ «Интеграл» в Telegram.

Отмечается, что мошенники пишут россиянам, представляясь специалистами Единой медицинской информационной-аналитической системы (ЕМИАС). Через чат-бот в Telegram они отправляют ссылку на портал, на котором, по их словам, можно записаться к врачу.

Однако если потенциальная жертва вводит на этой странице свои данные, то они попадают мошенникам. Таким образом злоумышленник может получить доступ к паспортным данным, кредитной истории и другой конфиденциальной информации человека.

Ранее россиян предупредили об опасности интернет-открыток. Отмечалось, что онлайн-поздравление может содержать фишинговые ссылки. Если получатель пройдет по ним, то может заразить устройство вредоносной программой.