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16:54, 21 сентября 2024Интернет и СМИ

Россиян предупредили об опасности поздравительных интернет-открыток

Поздравительные открытки в мессенджерах могут содержать фишинговые ссылки

Фото: freepik

Поздравительные интернет-открытки, рассылаемые пользователями мессенджеров, могут содержать фишинговые ссылки. Об этом агентству РИА Новости рассказали в компании «Лаборатория Касперского».

По словам руководителя Kaspersky GReAT в России Дмитрия Галова, такие онлайн-открытки можно получить через взломанные страницы родственников и знакомых. Тем же путем, из любопытства открыв картинку или презентацию, можно случайно загрузить в смартфон вредоносное программное обеспечение (ПО). С помощью него хакеры захватывают чужие аккаунты в мессенджерах.

Эксперт рассказал и о другой схеме обмана. Кибермошенники нередко присылают жертве медиофайл, а следующим сообщением — программу для его чтения. Вместо последней также оказывается вредоносное приложение.

Таким образом, согласно исследованию компании, подтверждаются опасения 65 процентов россиян — через поздравительные открытки в интернете действительно можно поймать вирус. В целом, по подсчетам аналитиков, обменом онлайн-открытками через мессенджеры увлекается 62 процента респондентов. Еще 28 процентов являются адресатами, но сами предпочитают их не отправлять.

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      Виктория Клабукова
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