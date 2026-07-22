В ящике для пожертвований нашли человеческие останки

В США в ящике для пожертвований нашли разлагающегося мужчину

Полиция города Одесса, США, пытается установить личность мужчины, чьи останки нашли в ящике для сбора одежды. Об этом сообщает KOSA.

Разлагающиеся человеческие останки обнаружили 17 июля. По утверждению следователей, признаков насильственных действий нет. Назначено вскрытие.

Местный житель Хуан Энрикес рассказал, что чувствовал резкий запах в этом районе на протяжении нескольких недель до приезда полиции. «Я думал, что это просто мусорный бак — знаете, как они пахнут летом», — объяснил он. Мужчина также признался, что предполагал, что внутри может находиться младенец. Он не представлял, что взрослый способен пролезть в узкое отверстие ящика для пожертвований.

После вызова полиции территорию оцепили. По словам Энрикеса, ящик, из которого извлекали останки, загородили пикапами, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз. Сам контейнер вывезли с места 19 июля.

Ранее сообщалось, что в городе Хьюстон, США, не смогли спасти мужчину, застрявшего в ящике для пожертвований. Он хотел достать одежду из контейнера для благотворительного сбора вещей и залез в него головой вперед.